وزارة خارجية جنوب إفريقيا تستدعي السفير الإسرائيلي

كما استدعت ديبلوماسييها من تل أبيب :

قالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية أنها قامت باستدعاء سفير الإحتلال الإسرائيلي لدى جنوب إفريقيا، وذلك لمناقشة سلوك الأخير بما يتعلق بما يحدث في فلسطين.

وفي بيان نشرته اليوم، الجمعة 10 نوفمبر، قالت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية أنها قلقة “بشأن المسار الحالي للأحداث، وخاصة الهجمات على غزة، والتي شهدت مقتل أكثر من 10500 مدني، بما في ذلك أكثر من 4300 طفل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات البرية على سكان غزة”.

كما اعتبرت أن رد الكيان الصهيوني على عملية طوفان الأقصى “كان غير قانوني”، كما ذكرت “أن جنوب أفريقيا تريد من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع قيادة إسرائيل للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.”

كما كرت جنوب إفريقيا عبر البيان أن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله إلا من خلال إنهاء الاحتلال ومن خلال محادثات فورية نحو سلام عادل ودائم للفلسطينيين والإسرائيليين.”

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية أنها أبلغت سفير دولة الإحتلال أنها “اتخذت قرارًا باستدعاء دبلوماسييها من تل أبيب لتقييم علاقتها مع البلاد وسط ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بسبب الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة.”

ولم تشر وزارة الخارجية الجنوب إفريقية إلى التصرف الذي كان سببا في استدعاء السفير الصهيوني، لكنها قالت أنها دعته “إلى التصرف بما يتماشى مع اتفاقيات فيينا، التي تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة، وأهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للدولة المضيفة.”