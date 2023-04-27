ياسين وليد ممثلا لرئيس الجمهورية في القمة السادسة لتحول افريقيا

شدد وزراء أفارقة خلال لقائهم بياسين وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، على ضرورة تنفيذ إعلان الجزائر حول المؤسسات الناشئة.

وجاء هذا خلال مشاركة الوزير ياسين وليد، في القمة السادسة لتحول إفريقيا، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، حيث كان له العديد من اللقاءات مع نظراءه من الدول الإفريقية.

وعبر نظراء ياسين وليد عن أهمية الجزائر في هذا المجال، مؤكدين على ضرورة تنفيذ إعلان الجزائر حول المؤسسات الناشئة، المنبثق عن المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة المنعقد في الجزائر خلال شهر ديسمبر 2022.

وحسب بيان للوزارة فغن هذا الملتقى، الذي تم تنظيمه من طرف مبادرة “Smart Africa Alliance” بالتعاون مع دولة زيمبابوي، يهدف إلى مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالتحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال الابتكار والمجال الرقمي والاتصال.

وللإشار،ة فإن القمة تنعقد تحت شعار “الاتصال والابتكار والتحول”، وتهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من أن تصبح ذات اقتصادات ذكية أكثر تنافسية ومرونة وانفتاحا وابتكارا، وتجمع قادة عالميين وإقليميين من الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية، بهدف إرساء ديناميكية لتسريع الثورة الرقمية الجارية في إفريقيا.

وتُعقد القمة السادسة لتحول إفريقيا (Transform Africa Summit)، في مدينة فيكتوريا فالس في زيمبابوي من 26 إلى 28 أفريل 2023، حيث يشارك في هذا الحدث العديد من القادة الأفارقة وكذا العديد من الوزراء المكلفين بالاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة.