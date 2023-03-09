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الجزائر

وزراء الصحة العرب يجتمعون في الجزائر

الشروق أونلاين
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وزراء الصحة العرب يجتمعون في الجزائر
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الجزائر

تحتضن الجزائر يومي 13 و14 مارس الجاري، أعمال الدورة العادية الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمشاركة عدد من رؤساء الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية بصفة مراقب.

وقالت الأمين العام المساعد لرئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، إن دورة الجزائر ستناقش عدّة ملفات صحية عربية على غرار:

  • متابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا،
  • مشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية،
  • إطلاق جائزة الطبيب العربي لعام 2023،
  • الهيئة العربية لخدمات نقل الدم،
  • القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن،
  • والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

كما يتناول جدول أعمال هذه الدورة “تحضيرات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023. والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية”.

ويدرس وزراء الصحة العرب في اجتماعهم المقبل اقتراحات الجزائر بشأن:

  • إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري،
  • وإنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية.
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