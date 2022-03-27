وزراء خارجية 4 دول عربية في اجتماع مشترك مع بلينكن ولابيد في فلسطين المحتلة

يشارك وزراء 4 دول عربية الأحد، في اجتماع مشترك بصحراء النقب في فلسطين المحتلة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد.

حسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، سيشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية كلّ من المغرب، الإمارات، البحرين، ومصر.

وستركّز المحادثات على قضايا الحرب في أوكرانيا والاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران، وفقا للمصادر.