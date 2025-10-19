وزراء صهاينة يدعون لاستئناف الحرب.. وتصريح خطير من نتنياهو!

دعا وزراء صهاينة متطرفون لاستئناف الحرب على قطاع غزة، بزعم خرق حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن نتنياهو بموجبه عن نهاية الحرب، قبل أن يتراجع الآن ويقول إنها لم تنته، في تصريح خطير يوحي بالخديعة.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة الـ 14 العبرية إن “الحرب على غزة لن تنتهي إلا بعد المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم التي تنص على نزع سلاح حماس وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح”، مشددا على رفض حكومته لأي تسوية لا تحقق “القضاء الكامل على القدرات العسكرية للحركة”.​

وتحدثت تقارير إخبارية عن قصف سلاح جو الاحتلال لرفح جنوبي قطاع غزة إثر تبادل إطلاق نار بين الجيش ومن وصفتهم بالمسلحين.

ودعا وزير الأمن القومي للعدو الصهيوني إيتمار بن غفير نتنياهو إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.

وقال بن غفير إن “التصورات الخاطئة بأن حماس ستتخلى عن القتال أو حتى تلتزم بالاتفاق الذي وقعته تشكل خطرا على أمن إسرائيل”.

من جانبه قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إن “هناك لغة واحدة للتعامل مع الشرق الأوسط هي القوة”، مضيفا أن “حماس تتجاوز الحدود لأن هناك من يسمح لها بذلك”.

وزعم مسؤول عسكري أن “حركة حماس نفذت هجمات متعددة ضد القوات الإسرائيلية خارج “الخط الأصفر” منتهكة بذلك وقف إطلاق النار”.

كما هددت وزيرة المواصلات ميري ريغيف بأنه “إذا لم تفكك حركة حماس سلاحها بعد إعادة كل جثث المحتجزين فستعود إسرائيل للقتال”.

ومنذ يومين صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ملمحا بعودة الحرب بقوله إن “إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار”ما جعل متابعين يتوقعون أنها قاب قوسين.

وتوقع نشطاء عودة الإبادة في قطاع غزة بسبب تهديدات ترامب التي اعتبرها الكثيرون متوقعة، مؤكدين أن اتفاق السلام لم يكن سوى خطة لإعادة الأسرى.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان الليلة الماضية إنها أبلغت الدول الضامنة بتقارير موثوقة عن انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حماس ضد سكان غزة.

وأضافت أن “هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين سيشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض التقدم الكبير الذي أحرز من خلال جهود الوساطة”.

وأردفت: “إذا أقدمت حماس على تنفيذ هذا الهجوم، ستُتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار”.

وقالت حماس إن “هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الصهيونية المضللة، وتوفر غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظم ضد شعبنا”، لافتة إلى أن “سلطات الاحتلال هي التي شكّلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين”.