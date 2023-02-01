وزراء من حكومة سانشيز يقاطعون زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية

قاطع عدد من وزراء حكومة سانشيز الاسبانية زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية.

ونفذ حزب بوديموس اليساري الإسباني تهديده بمقاطعة زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى المغرب بسبب الصحراء الغربية وغاب عدد من وزرائه عن الموعد.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الأمينة العامة لبوديموس إيون بيلارا ووزيرة الحقوق الاجتماعية قولها أن “الظروف غير متوفرة” لأي عضو للسفر إلى البلد المجاور مع رئيس الحكومة.

وقالت إنه “لا يبدو أن احترام حقوق الإنسان على الحدود ولا حرية تقرير المصير للصحراء الغربية مطروحان على الطاولة “.

وأشارت زعيمة بوديموس أيضًا إلى أنه في حالتها لم يكن لديها أي قضايا لتناقشها على جدول أعمال هذه القمة، لكنها في الوقت نفسه أدركت أنه بالنسبة لتوجهها السياسي لا يوجد مبرر يسمح لها بحضور هذا الاجتماع.

وكان الموقف المفاجئ لإسبانيا من القضية الصحراوية قد خلف غضبا عارما وسط السياسيين الإسبان، ليس مرده فقط إلى الانحياز الفاضح للحكومة الإسبانية لصالح نظام المخزن المغربي، في التعاطي مع القضية الصحراوية، وإنما لكونه جاء قرارا انفراديا للحزب الاشتراكي.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يحل الأربعاء رفقة 12 وزيرا بالرباط للمشاركة في القمة الإسبانية المغربية.