وزراء من حكومة سانشيز يقاطعون زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية
قاطع عدد من وزراء حكومة سانشيز الاسبانية زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية.
ونفذ حزب بوديموس اليساري الإسباني تهديده بمقاطعة زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى المغرب بسبب الصحراء الغربية وغاب عدد من وزرائه عن الموعد.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الأمينة العامة لبوديموس إيون بيلارا ووزيرة الحقوق الاجتماعية قولها أن “الظروف غير متوفرة” لأي عضو للسفر إلى البلد المجاور مع رئيس الحكومة.
وقالت إنه “لا يبدو أن احترام حقوق الإنسان على الحدود ولا حرية تقرير المصير للصحراء الغربية مطروحان على الطاولة “.
Unidas Podemos achaca su ausencia en la cumbre con Marruecos al giro del PSOE sobre el Sáhara https://t.co/VrPREAO4Tl
— eldia.es (@eldia) February 1, 2023
وأشارت زعيمة بوديموس أيضًا إلى أنه في حالتها لم يكن لديها أي قضايا لتناقشها على جدول أعمال هذه القمة، لكنها في الوقت نفسه أدركت أنه بالنسبة لتوجهها السياسي لا يوجد مبرر يسمح لها بحضور هذا الاجتماع.
No irá un solo ministro de Unidas Podemos, lo cual me parece bastante coherente con su postura sobre España y Marruecos.
No se tratarán temas sobre el Sahara, sobre el respeto de los derechos humanos o persecuciones a periodistas como Ignacio Cembrero.https://t.co/JPR1mZyRHh
— Daniel García 🇪🇸🇪🇺☢️ (@dgarciaarnaiz) February 1, 2023
وكان الموقف المفاجئ لإسبانيا من القضية الصحراوية قد خلف غضبا عارما وسط السياسيين الإسبان، ليس مرده فقط إلى الانحياز الفاضح للحكومة الإسبانية لصالح نظام المخزن المغربي، في التعاطي مع القضية الصحراوية، وإنما لكونه جاء قرارا انفراديا للحزب الاشتراكي.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يحل الأربعاء رفقة 12 وزيرا بالرباط للمشاركة في القمة الإسبانية المغربية.