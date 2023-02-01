-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

وزراء من حكومة سانشيز يقاطعون زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
  • 1401
  • 0
وزراء من حكومة سانشيز يقاطعون زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية
ح.م
الأمينة العامة لحزب "بوديموس" ووزيرة الحقوق الاجتماعية إيون بيلارا

قاطع عدد من وزراء حكومة سانشيز الاسبانية زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية.

ونفذ حزب بوديموس اليساري الإسباني تهديده بمقاطعة زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى المغرب بسبب الصحراء الغربية وغاب عدد من وزرائه عن الموعد.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الأمينة العامة لبوديموس إيون بيلارا  ووزيرة الحقوق الاجتماعية قولها أن “الظروف غير متوفرة”  لأي عضو للسفر إلى البلد المجاور مع رئيس الحكومة.

وقالت إنه “لا يبدو أن احترام حقوق الإنسان على الحدود ولا حرية تقرير المصير للصحراء الغربية مطروحان على الطاولة “.

وأشارت زعيمة بوديموس أيضًا إلى أنه في حالتها لم يكن لديها أي قضايا لتناقشها على جدول أعمال هذه القمة، لكنها في الوقت نفسه أدركت أنه بالنسبة لتوجهها السياسي لا يوجد مبرر يسمح لها بحضور هذا الاجتماع.

وكان الموقف المفاجئ لإسبانيا من القضية الصحراوية قد خلف غضبا عارما وسط السياسيين الإسبان، ليس مرده فقط إلى الانحياز الفاضح للحكومة الإسبانية لصالح نظام المخزن المغربي، في التعاطي مع القضية الصحراوية، وإنما لكونه جاء قرارا انفراديا للحزب الاشتراكي.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يحل الأربعاء رفقة 12 وزيرا بالرباط للمشاركة في القمة الإسبانية المغربية.

مقالات ذات صلة
بوتين وبن سلمان يتحادثان حول استقرار سوق النفط

بوتين وبن سلمان يتحادثان حول استقرار سوق النفط

قناة “أرتي” تبث تقريرا حول “فضيحة” المغرب في البرلمان الأوروبي

قناة “أرتي” تبث تقريرا حول “فضيحة” المغرب في البرلمان الأوروبي

بداية من اليوم.. هذه أسهل طريقة لأداء مناسك العمرة

بداية من اليوم.. هذه أسهل طريقة لأداء مناسك العمرة

فضيحة البرلمان الأوروبي تفجر أزمة صامتة بين فرنسا والمغرب

فضيحة البرلمان الأوروبي تفجر أزمة صامتة بين فرنسا والمغرب

دولة إفريقية تفتتح سفارة لدى الاحتلال

دولة إفريقية تفتتح سفارة لدى الاحتلال

المغرب أمام لجنة بيغاسوس في البرلمان الأوروبي

المغرب أمام لجنة بيغاسوس في البرلمان الأوروبي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد