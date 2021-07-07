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الجزائر

وزراء يغادرون الحكومة..هؤلاء أبرزهم

الشروق أونلاين
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وزراء يغادرون الحكومة..هؤلاء أبرزهم

كشف الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، عن إسقاط 15 إسمًا من الحكومة السابقة أبرزهم وزير الخارجية، صبري بوقدوم ووزير العدل بلقاسم زغماتي.

وفيما يلي أسماء الوزراء الذين غادروا الحكومة:

1-صبري بوقادوم وزيرا للخارجية

2-بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل، حافظ للأختام

3-الطيب زيتوني وزيرا المجاهدين و ذوي الحقوق

4-محمد باشا وزيرا للصناعة

5-مصطفى كمال ميهوبي وزيرا للموارد المائية

6- شمس الدين شيتور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

7-محمد واجعوط وزير التربية الوطنية.

8-مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون

9-سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة

10-محمد علي بوغازي وزير السياحة

11-الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

12-دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة

13-سيد أحمد فروخي وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

كما تم التخلي عن حقيبة كاتب الدولة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلف بإصلاح المستشفيات، وكذا حقيبة كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، مكلفة برياضة النخبة.

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