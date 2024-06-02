وزعنا 21 قرارا نهائيا للإستفادة من العقار الاقتصادي

المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن توقيع، 21 قرارا نهائيا للاستفادة من العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة على مستوى عدة ولايات.

وفي تصريح صحفي له، أمس السبن في ولاية النعامة، بمناسة الملتقى الوطني حول الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية، قال ركاش، “إنطلاق هذه المشاريع سيكون في القريب العاجل، وسيكون لها دور في تغيير وجه الولايات التي ستقام فيها على غرار عنابة، البويرة، بجاية ومستغانم، مؤكدا الحرص على توزيع هذه المشاريع على مناطق مختلفة من الوطن.

وكشف ركاش، عن تسجيل 7369 مشروعا استثماريا، منها 179 على مستوى شباك المشاريع الكبرى و 126 مشروعا مرتبطا بمستثمرين أجانب، وذلك منذ شروع الوكالة في نشاطها في الفاتح نوفمبر 2022 وإلى غاية 26 مايو الماضي.

أما بخصوص ولاية النعامة، كشف المدير العام، عن قرب إطلاق مشروع كبير لصناعة عجلات الآليات الكبيرة، مؤكدا أن المشروع يتواجد في “المراحل الأخيرة من المفاوضات”.