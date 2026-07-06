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الجزائر

وزير التربية يستقبل الفريق الوطني المتوّج بالمرتبة الأولى في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات

الشروق أونلاين
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وزير التربية يستقبل الفريق الوطني المتوّج بالمرتبة الأولى في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات
ح.م
جانب من الاستقبال

استقبل وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي يوم الإثنين، أعضاء الفريق الوطني المتوّج بالمرتبة الأولى في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات.

وأقيمت هذه المنافسات العلمية في مدينة ياموسوكرو بجمهورية كوت ديفوار، من 26 جوان إلى 4 جويلية 2026، بمشاركة 26 دولة إفريقية.

وهنّأ الوزير أعضاء الفريق الوطني على هذا “الإنجاز القاري غير المسبوق. معربًا عن “بالغ اعتزازه بما حققوه من نتائج مشرّفة”.

مؤكدا أن “هذا التتويج عزّز الثقة في قدرات تلاميذنا على التميز في أكبر المنافسات العلمية. ورفع سقف الطموح لتحقيق نتائج أكثر إشراقًا في الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة”.

كما أبرز الوزير أن “الدولة الجزائرية، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، تولي عناية خاصة بالكفاءات الشابة والنوابغ. وتحرص على توفير أفضل الظروف الكفيلة بمرافقة التلاميذ المتميزين”.

وحقق الفريق الوطني الجزائري لوزارة التربية الوطنية، المتكوّن من 6 تلاميذ من مرحلة التعليم الثانوي، 9 ميداليات في الأولمبياج الإفريقي للرياضيات. وهو أكبر عدد من الميداليات المتوج بها خلال هذه الطبعة.

إلى جانب ذلك، تمّ تحقيق علامتين كاملتين، في إنجاز انفرد به الفريق الجزائري. فضلا عن تتويج التلميذة يحي آلاء بلقب ملكة الرياضيات الإفريقية.

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