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الجزائر

وزيران في بيت المجاهد محمد حاج حمو (صور)

الشروق أونلاين
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وزيران في بيت المجاهد محمد حاج حمو (صور)
ح.م
المجاهد محمد حاج حمو

زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، ووزير الاتصال محمد لعقاب مساء الخميس، المجاهد محمد حاج حمو، بمسكنه في العاصمة. من أجل الاطمئنان على صحته، وتقديم التهاني له بمناسبة عيد الأضحى.

وكد الوزير ربيقة بالمناسبة، أن هذه الزيارة “تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بإيلاء العناية والمتابعة المستمرة لرموز الثورة، وقادتها الأحياء، والمجاهدين، وأرامل الشهداء”.

وتابع الوزير أن “الدولة تسعى بكل ما تملكه من إمكانيات للتكفّل بفئة المجاهدين. وتعريف الأجيال الصاعدة بما قدموه من تضحيات في سبيل الجزائر”.

من جهته، أثنى المجاهد محمد حاج حمو على هذه الزيارة، شاكرا الاهتمام الذي يوليه الرئيس لفئة المجاهدين وذوي الحقوق. ولكلّ ما له صلة بتاريخنا الوطني.

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