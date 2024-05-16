وزيران في مطار الجزائر الدولي لتفقّد تحضيرات نقل الحجاج واستقبال الجالية

أجرى وزير النقل محمد الحبيب زهانة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، يوم الخميس، زيارة ميدانية إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر.

وتهدف هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان لوزارة النقل، إلى “تقييم مدى جاهزية هياكل المطار، لضمان تنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة في أحسن الظروف”.

كما وقف الوزيران في خلال الزيارة على “الإجراءات المقررة من أجل استقبال أفراد الجالية الجزائرية بالخارج. وضمان تنقلاتهم عبر هذا المطار خلال موسم الاصطياف”.

ويتكفل المطار الدولي بنقل 14387 حاجا، من ولايات الجزائر، الشلف، البليدة، المدية، بومرداس، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، البويرة، عين الدفلة، مسيلة، تيسمسيلت، وبرج بوعريريج.

وتفقد الوزيران والوفد المرافق لهما، مختلف المرافق والتجهيزات التي تم وضعها، على غرار:

منطقة معالجة وتحويل الأمتعة،

شبابيك التوجيه والمراقبة،

ومختلف إجراءات العبور ومراسلات الرحلات الدولية.

“حيث أصر وزير النقل على إعطاء الأولوية للسلامة والأمن، وتقليص مدة معالجة رحلات المغادرين والقادمين على مستوى المطار. وتسريع تسليم الأمتعة، وتوفير وسائل الراحة ونظافة الأماكن”، يقول البيان.