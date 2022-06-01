لأول مرّة.. وزيران مسلمان في حكومة أستراليا الجديدة

أصبح وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، أول وزيرين مسلمين في حكومة أستراليا الاتحادية الجديدة، بعد أداء مراسم اليمين يوم الأربعاء في العاصمة كانبيرا.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد أدى مجلس الوزراء الاتحادي الأسترالي الجديد اليمين القانونية، برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.

ويضمّ مجلس الوزراء الجديد 23 وزيرا، بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.

كما تضمّ الحكومة الجديدة أول وزيرة من السكان الأصليين، وهي تدعى ليندا بورني، وتعرف بارتدائها عباءة من جلد الكنغر،وستتولى وزارة السكان الأصليين.

طبيبة مسلمة محجبة بأستراليا تزيّن طوابع البريد

في 23 فيفري 2021، زيّنت صورة طبيبة مسلمة محجبة بأستراليا، طوابع البريد التي تم إصدارها مؤخرا تكريما للعاملين في القطاع الصحي نظير جهودهم المبذولة في مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وبحسب موقع Canberra Weekly الأسترالي، فإنه بعد مرور عام على الجائحة أصدرت هيئة البريد الحكومية مجموعة جديدة من الطوابع تعرض رسومات للعاملين في الخدمات الأساسية تكريماً لهم على عملهم الدؤوب والتحديات التي يواجهونها.

في ذات السياق قالت نيكول شيفيلد، المديرة العامة التنفيذية لهيئة البريد الأسترالية، إن “تصميمات هذه الطوابع تمثل أبطال الحياة اليومية الذين يساهمون في استمرار حركة البلاد، وتقديم خدمات مهمة للمجتمع”.

وأضافت أن “هؤلاء الأفراد الذين وصفتهم بالشجعان عملوا على إنقاذ حياة الجميع خلال الأشهر الـ12 الماضية، فقد قاموا على رعاية الأشخاص الضعفاء وساعدوا في التعامل مع آثار كوفيد-19 الكثيرة”.