وزيرا الداخلية والتضامن في قالمة للوقوف على خسائر التقلبات الجوية

حلّ وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والتضامن، إبراهيم مرّاد وكوثر كريكو، الإثنين، بولاية قالمة للوقوف على الأضرار والخسائر الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة التي مست الولاية.

ونقل الوزيران تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعالة بوحوالة ببلدية بوحشانة ولاية قالمة، في فقدان ابنتهم “هبة” التي توفيت خلال التقلبات جوية الأخيرة بالمنطقة.

ووقف بعدها وزير الداخلية إبراهيم مرّاد، ببلدية حمام النبايل، على إعادة تأهيل المنشآت القاعدية والمرافق الجوارية المتضررة جراء التقلبات الجوية.

كما أثنى الوزير على فعالية واحترافية تدخلات مصالح الحماية المدنية عبر مختلف الولايات التي مكنت من إنقاذ أكثر من 200 شخص من خطر محقق عبر عديد من الولايات، حسب بيان الوزارة.

وأشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمساهمة التطوعية للمواطنين وفعاليات المجتمع المدني وتكاثف الجهود.

وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، بتخصيص مبلغ قدره 10 مليار دينار، لتعويض المتضرّرين جراء التقلّبات الجوية الأخيرة.