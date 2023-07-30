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الجزائر

وزيرا الداخلية والتضامن يقدمان التعازي لـ 17 عائلة ببجاية

الشروق أونلاين
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وزيرا الداخلية والتضامن يقدمان التعازي لـ 17 عائلة ببجاية

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، الأحد، واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات بولاية بجاية. 

ورافق الوزير مراد في تقديم التعازي لـ 17 عائلة من ضحايا الحرائق الأخيرة بولاية بجاية، وزيرة التضامن كوثر كريكو، وهذا بتكيلف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجدد وزير الداخلية تضامن الدولة مع العائلات المتضررة من حرائق الغابات التي مست بعض ولايات الوطنن مؤكدا تعويض كل المتضررين.

كما أشاد مراد بجهود أعوان الحماية المدنية وأفراد الجيش ومختلف المصالح في تطويق الحرائق المهولة وإخمادها، وأثنى على الهبة التضامنية للمواطنين من مختلف ولايات الوطن.

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