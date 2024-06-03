وزيرا الداخلية والري بتيارت لوضع برنامج استعجالي للتزود بالمياه

حل، الاثنين، وزير الداخلية، ابراهيم مراد رفقة وزير الري طه دربال بولاية تيارت للوقوف على مدى تجسيد مشاريع قطاع الري لتزويد مدينة تيارت وبعض البلديات بالمياه الصالحة للشرب.

وكان ئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بوضع برنامج استعجالي واستثنائي لحل مشكلة تذبذب تزويد ساكنة تيارت بالماء الشروب مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أمر وزيري الداخلية والري بـ”وضع برنامج استعجالي واستثنائي فور انتهاء مجلس الوزراء, وخلال 48 ساعة على أقصى تقدير، لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالماء الشروب مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي”.

وفيما يتعلق بمشروع تحويل المياه انطلاقا من منطقة شط الشرقي على مسافة 42 كلم, حيث الأشغال جارية، “أسديت تعليمات رئيس الجمهورية من أجل تدعيم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوما”.