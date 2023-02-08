وزيرا الداخلية والمجاهدين بسوق أهراس لإحياء ذكرى مجزرة ساقية سيدي يوسف

حل كل من وزيري الداخلية والمجاهدين، الأربعاء، ببلدية الحدادة التابعة لولاية سوق أهراس لإحياء الذكرى 65 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

ووصل ابراهيم مراد رفقة وزير المجاهدين العيد ربيقة، إلى بلدية الحدادة بولاية سوق أهراس في إطار إحياء الذكرى 65 لأحداث ساقية سيدي يوسف التاريخية.

وحسب بيان للداخلية ستشمل فعاليات المناسبة التنقل إلى ساقية سيدي يوسف بالجمهورية التونسية لإحياء هذه الذكرى التاريخية بمشاركة وفدي البلدين الشقيقين،

بعدها سيعود الوفد الجزائري للوقوف على البرامج التنموية التي استفادت منها ولاية سوق أهراس لاسيما على مستوى بلديات الشريط الحدودي. يؤكد المصدر ذاته.