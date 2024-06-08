وزيرا الصحة والتعليم العالي في زيارة عمل وتفقد إلى تمنراست

شرع وزير الصحة عبد الحق سايحي رفقة وزير التعليم العالي كمال بداري، السبت، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تمنراست.

وأفاد بيان لوزراة الصحة أن الزيارة تأتي في إطار تطوير المنظومة الصحية، بالاعتماد على رؤية ترتكز بالدرجة الأولى على تحسين وتعزير المرافق الصحية ضمن المقاربة الجديدة المتمثلة في مخطط عمل نشاطات المريض، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بكل احترافية و مهنية التي تضمن التكفل الأمثل بالمرضى عبر كامل التراب الوطني وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تهدف إلى تجديد وعصرنة القطاع بما يعكس تطلعات المواطنين واقع القطاع وكان في استقبالهم والي الولاية محمد بوذراع