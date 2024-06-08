-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة
الجزائر

وزيرا الصحة والتعليم العالي في زيارة عمل وتفقد إلى تمنراست

الشروق أونلاين
  • 113
  • 0
وزيرا الصحة والتعليم العالي في زيارة عمل وتفقد إلى تمنراست

شرع وزير الصحة عبد الحق سايحي رفقة وزير التعليم العالي كمال بداري، السبت، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تمنراست.

وأفاد بيان لوزراة الصحة أن الزيارة تأتي في إطار تطوير المنظومة الصحية، بالاعتماد على رؤية  ترتكز بالدرجة الأولى على تحسين وتعزير المرافق الصحية ضمن المقاربة الجديدة المتمثلة في مخطط عمل نشاطات المريض، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بكل احترافية و مهنية التي تضمن التكفل الأمثل بالمرضى عبر كامل التراب الوطني وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تهدف إلى تجديد وعصرنة القطاع بما يعكس تطلعات المواطنين واقع القطاع  وكان في استقبالهم والي الولاية محمد بوذراع

مقالات ذات صلة
20 جريحا في حادث تصادم بين حافلة وسيارة في غليزان

20 جريحا في حادث تصادم بين حافلة وسيارة في غليزان

تنبيه خاص: موجة حر شديدة تصل إلى 46 درجة عبر 16 ولاية

تنبيه خاص: موجة حر شديدة تصل إلى 46 درجة عبر 16 ولاية

27 جوان آخر أجل للترشح لامتحانات الترقية بالتربية

27 جوان آخر أجل للترشح لامتحانات الترقية بالتربية

أبناؤكم مرهقون بالدروس الخصوصية والهواتف الذكية!

أبناؤكم مرهقون بالدروس الخصوصية والهواتف الذكية!

الرقمنة لكشف شهادات التكوين المزورة.. ولا تسامح مع المخالفين

الرقمنة لكشف شهادات التكوين المزورة.. ولا تسامح مع المخالفين

حبس 4 إطارات ووضع 16 شخصا تحت الرقابة القضائية في فساد الخدمات الجامعية

حبس 4 إطارات ووضع 16 شخصا تحت الرقابة القضائية في فساد الخدمات الجامعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد