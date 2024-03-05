وزيرا خارجية الجزائر والسعودية يناقشان تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

ويأتي هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للخارجية، في إطار مشاركة عطاف في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

“وقد سمح اللقاء، ببحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين. من خلال التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، والعمل على تفعيل آليات التعاون الثنائي”، يقول البيان.

كما ناقش الطرفان “تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. واستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر بمجلس الأمن، لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق”.