 وزيرة ألمانية تستفز المسلمين بهذا الطلب السخيف!

استفزت وزيرة الداخلية الألمانية المسلمين داخل البلاد بطلب سخيف يتمثل في إدانة الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر في الأراضي المحتلة.

وقالت نانسي فيزر: “أتوقع من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفا واضحا وتتحمل المسؤولية في المجتمع”.

وتابعت الوزيرة: يجب أن يكون الأمر واضحا، نحن نقف مع إسرائيل، وحذرت في الوقت نفسه من العنصرية ضد المسلمين.

ودعت فيزر بعدم نترك مجال لأولئك الذين يجعلون المسلمين سببا لكل الشرور، موضحة “أولئك الذين يخلقون اليوم مناخا معاديا للمسلمين بحجة مكافحة معاداة السامية يريدون تقسيمنا وليس توحيدنا”.

وأدلت الوزير بهذه التصريحات خلال افتتاح مؤتمرين في برلين ضما ممثلين عن الحكومة الألمانية والمنظمات الإسلامية والجالية اليهودية.

ومن المقرر أن تكون مكافحة معاداة السامية والعنصرية المعادية للمسلمين من الموضوعات البارزة في الاجتماع

ويعيش في ألمانيا نحو 5.5 مليون مسلم، نصفهم يحملون الجنسية الألمانية، بحسب مؤتمر الإسلام الألماني.

ويمثلون حوالي 6.6% من سكان البلاد، مما يجعل المسلمين ثاني أكبر مجموعة دينية بعد المسيحيين.

يُذكر أن برلين عبرت عن دعمها لإسرائيل في الثاني من نوفمبر الجاري، وزودتها بالمعدات العسكرية الرئيسية التي من المحتمل أن تستخدمها الآن في غزة، وفق ما نشرته” أورونيوز”.