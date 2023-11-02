وزيرة ألمانية تنفث سمومها على حركة حماس وتتخذ إجراءات ضدها!

كشفت تقارير إخبارية أن وزيرة ألمانية بدأت تنفث سمومها بشكل مباشر على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” واتخذت إجراءات جريئة ضدها.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، الخميس، عن حظر بلادها اعتبارا من، الأربعاء، أنشطة حماس وكذلك شبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت نانسي فيزر في بيان: “فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل”.

وأضافت أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة “صامدون”، مبررة ذلك بأن هذه الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.

يذكر أن حركة حماس مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية في ألمانيا.

وقضت محكمة اتحادية ألمانية في عام 2004 بأن حماس منظمة موحدة لا يمكن فصل عملها في مجال المساعدة الإنسانية عن “أنشطتها الإرهابية والسياسية”.

وفي جويلية 2010، حظرت ألمانيا أيضا منظمة المعونة الإنسانية الدولية التي مقرها في فرانكفورت، قائلة إنها استخدمت تبرعات لدعم مشاريع الإغاثة المرتبطة بحماس في غزة. بينما تقدم نشاطاتها إلى المتبرعين بوصفها مساعدة إنسانية.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير استغلت منظمة المعونة الإنسانية الدولية استعداد المانحين للمساعدة باستخدام الأموال التي اعطيت لغرض جيد في دعم ما هو في نهاية المطاف منظمة إرهابية”.

ووصف متحدث باسم لجنة حقوق الإنسان الإسلامية القرار بأنه “نصراً لأولئك الذين يسعون إلى وصم جميع الأنشطة الإسلامية كدعم للإرهاب”.