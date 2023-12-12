وزيرة إسرائيلية تتلقى آلاف رسائل التهديد عبر هاتفها من هذه الدولة الإسلامية!

كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن وزيرة إسرائيلية بحكومة بنيامين نتنياهو تلقت آلاف رسائل التهديد عبر هاتفها من دولة إسلامية.

وبحسب التقارير الواردة فقد تم “إغراق حساب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف في تطبيق “واتساب” بآلاف رسائل التهديد والتسجيلات الصوتية، من أرقام هاتفية برمز “إندونيسيا”.

وقالت قناة “I24“، إن جزءاً من الرسائل التي بعثت الى الوزيرة ريغف كتبت بالعبرية وتضمنت تهديدات كثيرة.

وأوضحت القناة العبرية أن جميع المكالمات والرسائل وصلت من أرقام برمز إندونيسيا “0062”، مرجحة أن من يقف وراء الهجوم نشطاء مناهضون لإسرائيل من دول مختلفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصل رسائل من هذا النوع لمسؤولين بإسرائيل، حيث ذكرت تقارير يوم الأحد بأن ناؤور يحيى، الناطق باسم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، “تلقى خلال الأيام الأخيرة رسائل ومحادثات “واتساب” تحمل تهديدا من جانب “نشطاء مؤيدين للفلسطينيين”.

وريغيف يهودية من أصولٍ مغربية، تنتمي لحزب الليكود اليميني، وشغلت سابقا منصب وزيرة الثقافة والرياضة وأيضا الناطقة بلسان جيش الاحتلال.

لديها سوابق في استفزاز المسلمين إذ سبق لها وأن وصفت الأذان بأنه “نباح كلاب محمد”. كما ارتدت عام 2017 في مهرجان كان السينمائي فستانا عليه صورة قبة الصخرة.