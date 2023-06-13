وزيرة البيئة ترافع لـ”الرسكلة” كبديل عن ردم النفايات

جانب من الخرجة الميدانية لوزيرة البيئة إلى بومرداس

رافعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فايزة دحلب، الثلاثاء، لرسكلة النفايات وتثمينها بدلًا من سياسة ردم النفايات التي تستهلك الوعاء العقاري الثمين.

وأعلنت الوزيرة خلال الزيارة الميدانية التي قادتها إلى ولاية بومرداس، أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع فيما يتعلق بتسيير النفايات تعتمد على الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات.

وأضافت المسؤولة نفسها أن سياسة الردم لم تعد تجدي كما أنها تستهلك الوعاء العقاري. والذي يعتبر ثمين وصعب تخصيصه لهذا النوع من النشاط، حسب بيان الوزارة.

وكشفت الوزيرة في وقت سابق، أنّ الجزائر تنتج أكثر من 13.5 مليون طن من النفايات بينما يتم حالياً رسكلة سوى 9 بالمئة منها.

وبالتزامن مع موسم الاصطياف، أطلقت الوزيرة دحلب الحملة الوطنية لتنظيف الغابات والشواطئ على المستوى الوطني، التي تأتي بتوجيه من الوزير الأول أين بن عبد الرحمان.