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الجزائر

وزيرة البيئة تلتقي غوتيريش وبيلوتسي في مؤتمر المناخ

الشروق أونلاين
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وزيرة البيئة تلتقي غوتيريش وبيلوتسي في مؤتمر المناخ
ح.م
موالفي خلال لقاء غوتيريش

التقت وزيرة البيئة سامية موالفي خلال أشغال مؤتمر  التغيرات المناخية المنعقد بغلاسكو، الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش  ونانسي بيلوتسي رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي.

بيان وزارة البيئة

على هامش مشاركة السيدة وزيرة البيئة الدكتورة سامية موالفي في أشغال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد بغلاسكو بالمملكة المتحدة البريطانية، التقت السيدة الوزيرة بعديد الشخصيات المهمة على المستوى الدولي، على غرار السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة نانسي باتريسيا بيلوتسي رئيسة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية والسيدة باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أين تبادلت معهم السيدة الوزيرة أطراف الحديث حول أهم التحديات الدولية في إطار تغير المناخ كما طرحت أفكار وجهود الجزائر المبذولة في مجالات البيئة المختلفة.

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