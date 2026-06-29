وزيرة التجارة الداخلية تستعرض إصلاحات القطاع أمام وفد صندوق النقد الدولي

استقبلت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، شارالامبوس تسونغاريدس، في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من قانونه الأساسي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وشكل اللقاء الذي عُقد أمس الأحد، فرصة لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها قطاع التجارة الداخلية، لاسيما في مجال تنظيم الأسواق، وتعزيز الشفافية، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء وممارسة النشاط التجاري، إلى جانب تطوير الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين.

كما قدمت الوزيرة عرضًا حول الإجراءات والتدابير المعتمدة لضبط السوق الوطنية، وتعزيز آليات متابعة الأسواق والمخزونات الاستراتيجية، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة الرقابة الاقتصادية، ومكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المشاورات الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الجزائر لتقييم التطورات الاقتصادية والسياسات المعتمدة، وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق.