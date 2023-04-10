وزيرة التجارة الكندية تندّد بتمزيق مصحف في أحد المساجد

ندّدت ماري نج، وزيرة التجارة الكندية، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في أحد المساجد بمدينة تورنتو، معربة عن تضامنها المطلق مع المسلمين.

وقالت ماري نج، السبت 9 أفريل، إن “هذا الحادث لا مكان له في المجتمع الكندي، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت الجمعية الإسلامية في ماركهام، في بيان، إن شخصا دخل المسجد، على بعد 30 كيلومترا شمال تورنتو، يوم الخميس، وعلى ما يبدو مزق مصحفا، وهاجم المصلين، ثم حاول دهسهم بسيارته.

وأضافت الوزيرة على حسابها على تويتر:”منزعجة بشدة لسماع جرائم الكراهية العنيفة والسلوك العنصري في جمعية ماركهام الإسلامية”، مضيفة” أقف معكم”.

ولم تذكر ماري نج تفاصيل الحادث لكنها قالت: “هذا العنف والإسلاموفوبيا لا مكان لهما في مجتمعاتنا”.

وتأتي هذه الحادثة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتجمع المصلون في المساجد، وقالت الجمعية إن آلاف الأشخاص يحضرون إلى مسجد ماركهام.

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين في تغريدة على تويتر إنه “منزعج للغاية” من الحادث.

يذكر أن السويد وهولندا شهدتا أيضا مطلع العام الجاري حوادث مشابهة، ما أثار موجة غضب في العالم الإسلامي وحملة مقاطعة للمنتوجات.

وأقدم ناشط يميني متطرف على حرق نسخة من المصحف في إطار تظاهرة أذنت بها الشرطة السويدية أمام السفارة التركية، شهر جانفي، في خطوة تهدف إلى التنديد بالمفاوضات التي تجريها ستوكهولم مع أنقرة بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

في المقابل، استنكر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، ما وصفه بأنه “عمل غير محترم للغاية”، غداة حرق القرآن أثناء التظاهرة في ستوكهولم، معبّرًا عن “تعاطفه” مع المسلمين بعد موجة إدانات في العالم الإسلامي.

كما أقدم زعيم جماعة “بيغيدا” المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا على تمزيق نسخة القرآن الكريم في لاهاي على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي.