وزيرة التربية الانتقالية تكشف نسبة الأمية في النيجر

68.9 بالمئة من الذين تفوق أعمارهم 15 عامًا في النيجر، لا يستطيعون القراءة أو الكتابة. حسب ما كشفت عنه وزيرة التربية في حكومة البلاد الانتقالية إليزابيث شريف.

وقالت الوزيرة النيجرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، إن هذه الشريحة من السكان “لا تزال غير قادرة على تطوير المهارات التي تسمح لها بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضافت الوزيرة:”تشير هذه النسبة المثيرة للقلق أيضًا إلى وضع أكثر من 3.4 مليون طفل ومراهق بين 7 و16 عامًا ينشأون خارج المدرسة”.

وتابعت إليزابيث أن الاحتفال باليوم العالمي “يأتي في سياق خاص بالنسبة للنيجر. التي دخلت منذ 26 جويلية 2023 حقبة جديدة”، على حدّ تعبيرها.

وتعهدت الوزيرة بأن تجعل السلطات الجديدة في البلاد من التعليم “أداة لتعزيز الأمة وتنميتها. من خلال تصميمها على مواجهة التحديات الكامنة في هذا المسعى”.

“من هذا المنظور، ستشرع الوزارة في توضيح دور معرفة القراءة والكتابة لدى المواطنين لتعزيز النسيج الإنتاجي الوطني في البلاد”، تضيف المسؤولة.

ويوم 26 جويلية، قاد تياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.