وزيرة التضامن: انتهاء تسليم منحة رمضان لكل الأسر المحتاجة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن منحة رمضان المقدرة بعشرة آلاف دينار قد تم تسليمها بالكامل لكل مستحقيها من الأسر المحتاجة.

وأشرفت كريكو، خلال الزيارة التي قادتها، الخميس، لولاية بومرداس بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان للوقوف على سير العمليات التضامنية لفائدة الفئات الهشة، على اطلاق سوق الرحمة التضامني ببلدية برج منايل الذي يشارك فيه قرابة 33 متعاملا اقتصاديا، يوفرون مختلف المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة من المنتج الى المستهلك وبالتالي المساهمة في التخفيف العبء على الأسر محدودة الدخل.

كما وقفت الوزيرة على أحد مطاعم الرحمة من بين الـ 50 مطعم التي تتوفر عليه الولاية لتقديم وجبات ساخنة للمحتاجين وعابري السبيل طيلة الشهر الفضيل بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني.

كما حضرت الوزيرة جانبا من تصفيات مسابقة تجويد القرآن لفئة ذوي الهمم بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بمدينة بومرداس.

من جهة أخرى، وقفت الوزيرة على عملية إطلاق قافلتين احداهما لتوزيع حوالي 200 طرد غذائي موجه للمحتاجين عبر مختلف بلديات الولاية في سياق العمليات التضامنية الخاصة بالشهر المبارك، وقافلة تحسيسية ضد التبذير تأتي بالتنسيق مع عدة جمعيات من أجل تعميق الوعي المجتمعي بضرورة التحلي بسلوك الاستهلاك العقلاني وتجنب الاسراف والتبذير خاصة مادة الخبز.

كذلك أشرفت الوزيرة على اطلاق معرض “المرأة المنتجة” وأكدت اثر معاينتها لمختلف أجنحة العرض أن مثل هذه النشاطات تصب في إطار البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني، من خلال توفير فضاءات العرض بالتنسيق مع مختلف الشركاء.