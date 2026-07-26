وزيرة التضامن تتابع جاهزية قطاعها لتحضير الدخول المدرسي المقبل

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، الأحد 26 جويلية، على اجتماع تنسيقي ضم إطارات الإدارة المركزية للوزارة، لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج القطاعية، ودراسة جملة من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التحضير للدخول الاجتماعي والدخول المدرسي المقبل.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، استُهل الاجتماع باستعراض تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، والوقوف على جاهزية مختلف المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع لاستقبالهم، ومتابعة تقدم عمليات اقتناء الوسائل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية المكيَّفة، بما يستجيب لخصوصية مختلف أنواع الإعاقة.

كما شمل الاجتماع أيضا الوقوف على الترتيبات التنظيمية واللوجستية المتعلقة باقتناء المحافظ المدرسية، لضمان مرافقة الأسر محدودة الدخل، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عنها.

وبخصوص التحضير للدخول المدرسي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، شددت الوزيرة على ضرورة استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية والإدارية، لضمان انطلاق الموسم الدراسي في أفضل الظروف، لاسيما على مستوى المراكز المتخصصة الأربعة التي تم تدشينها بكل من تبسة، وبشار، ووهران، وتيبازة.

وأكدت الوزيرة على أهمية توفير جميع شروط التكفل والتأطير البيداغوجي والتربوي، وتسخير الموارد البشرية المتخصصة، وتقديم خدمات نوعية تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.

وأسدت الوزيرة تعليمات بإطلاق الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية باضطراب طيف التوحد، ابتداء من الأسبوع المقبل، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة التشخيص والكشف المبكر، وترسيخ مبادئ الإدماج، والتعريف بالمكتسبات النوعية التي عززت بها الدولة منظومة التكفل بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وفي مقدمتها المركز الوطني للتوحد والمراكز المتخصصة الجديدة.