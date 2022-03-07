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اقتصاد

وزيرة التضامن: 64 بالمائة من قروض “أونجام” خصصت للماكثات بالبيت

الشروق أونلاين
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وزيرة التضامن: 64 بالمائة من قروض “أونجام” خصصت للماكثات بالبيت

كشفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو ، أن 64 بالمائة من المستفيدات من القرض المصغر ” أونجام” ماكثات بالبيت.

وقالت الوزيرة، الاثنين، خلال استضافتها ضمن برنامج إخباري عبر إذاعة “جيل أف أم” إنه تم إعداد برنامج وزاري مشترك يقضي بتسهيل عملية انخراط المرأة الريفية في ماكينة الإنتاج الوطني وكانت أول محاوره، تنظيم  حملات  للتحسيس عن طريق الخلايا الحوارية التابعة للقطاع ووكالة التنمية الاجتماعية وكدا الزيارات الوزارية للعديد من الولايات.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج ينص عل دعم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة الريفية  عن طريق الدعم و المرافقة والتكوين باعتباره حجر الزاوية في هذه الإستراتيجية وكانت النتيجة بأن 64 بالمائة من المشاريع المصغرة المدعمة من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر خصصت  لصالح المرأة  الماكثة بالبيت.

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