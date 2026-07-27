وزيرة التكوين المهني تترأس اليوم الندوة الوطنية للقطاع

تترأس وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم الاثنين، أشغال الندوة الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً، بمقر الوزارة في بن عكنون، وذلك لتقييم حصيلة الموسم الأخير واستعراض آفاق تطوير المنظومة التكوينية.

وتنعقد الندوة عقب اختتام الموسم الأخير للتكوين والتعليم المهنيين، الذي تميز بعدة محطات وصفها القطاع بالمهمة، في إطار مساعيه الرامية إلى تعزيز فعالية منظومة التكوين والاستجابة لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى القطاع أن هذه المحطة تمثل خطوة نوعية تعكس حيوية البرامج المسطرة ونجاعة المقاربة المعتمدة للارتقاء بالتكوين المهني، لاسيما من خلال اعتماد مسارات متنوعة شملت التكوين بالمقاربة بالكفاءات، وتحسين المستوى، والتكوين التأهيلي.

وأكدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أن البرامج المنجزة أسهمت في دعم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمنة النتائج التي تحققت خلال الموسم المنقضي، ومجددة التزامها بمواصلة تحسين جودة التكوين والرفع من أداء المنظومة.

كما جدد القطاع تطلعه إلى توسيع الشراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المكونين والمتكونين، ويعزز مواءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل.

وأكدت مصالح الوزيرة نسيمة أرحاب عزمها على مواصلة تجسيد الرؤية الاستراتيجية للقطاع، من خلال ترسيخ ديناميكية متجددة والارتقاء بمنظومة التكوين والتعليم المهنيين.