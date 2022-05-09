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العالم

وزيرة التنمية الألمانية تحذر من أكبر مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية

جواهر الشروق
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وزيرة التنمية الألمانية تحذر من أكبر مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية
أرشيف
وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولز

دعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولز إلى وقف استخدام النباتات الغذائية والأعلاف في إنتاج الوقود الحيوي، لأننا مهددون بأكبر مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية، نشرت يوم الأحد، قال الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتز، إن السبب في ذلك هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.

وأضافت”الرسالة المريرة هي أننا مهددون بأكبر مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية والتي ستؤدي إلى مقتل الملايين”.

وأوضح وزيرة البيئة الألمانية السابقة أنه في ظل هذه الخلفية، لا ينبغي استخدام القمح أو زيت النخيل أو بذور اللفت أو الذرة في إنتاج الوقود الحيوي، ليس فقط في ألمانيا ولكن أيضًا على المستوى العالمي” وتابعت” الجوع في العالم يزداد سوءا، يجب أن نتوقف عن وضع الطعام في خزان الوقود”.

وكانت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي قد أعلنت عزمها على الحد من استخدام الوقود الحيوي في بداية شهر أفريل.

ذكرت ليمكى المنتمية إلى حزب الخضر أن هناك مشاورات تجري مع وزير الزراعة جيم أوزديمير حول هذا الموضوع.

من جانبها، أعلنت رابطة شركات صناعة الوقود الحيوي الألمانية “في دي بي” أن إنتاج مواد الوقود الحيوي تم تقييده بالفعل بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مشيرة إلى أن السوق استجاب لذلك.

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التعليقات
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  • ابونواس

    المجاعة ستحصد العربان وجياع افريقيا....فقط...

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  • دحماني

    المجاعة لا تهم إذا كانت لحوم الحمير متوفرة و بسعر معقول.

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