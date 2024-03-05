وزيرة الثقافة تؤكد دعمها لهذا الفيلم

رغم الضجة الكبيرة التي أحدثها

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، عن دعمها لفيلم “العربي بن مهيدي”، لمخرجه بشير درايس، والذي تمّ عرضه الشرفي الاول، أمس الاثنين في دار الأوبرا بالجزائر العاصمة.

وأعربت مولوجي، في تصريح لها، عقب عرض الفيلم، عن “سعادتها بحضور هذا العر ض الشرفي الخاص بفيلم العربي بن مهيدي، ومن اخراج بشير درايس”.

وأضافت مولوجي، التي كانت مرفوقة بوزير المجاهدين، العيد ربيقة، أن “الفيلم يجمعنا فيه أحد رجالات الجزائر الشهيد الفذ الخالد، الذي ألقى بثورته الى الشارع ليحتضنها الشعب”.

وأعربت وزير الثقافة عن أملها في أن يكون هذا العمل السينمائي”بادرة خير وفاتحة لنوع جديد من الأفلام ذات الجودة والقيمة العالمية ونتمنى أن يوزع بالشكل اللائق به سواء في الجزائر أو خارجه وسندعمه حتى يأخذ حقه بالتوزيع والمشاهدة”.

للاشارة فقد سبق لوزارة الثقافة الجزائرية أن منعت عرض هذا الفيلم الثوري، كونه لم يعبّر عن المعانات التي تعرض لها الشهيد العربي بن مهيدي، على غرار “قضية التعذيب خلال فترة احتجازه من قبل المظليين التابعين للجنرال مارسيل بيجار”، أحد قادة الجيش الفرنسي الاستعماري”، بعد إلقاء القبض عليه خلال سنة 1957″، وفق تصريح بشير درايس لمجلة جون أفريك سابقا.

واستند المخرج درايس، في اختياراته التصويرية، الخاصة بهذه الواقعة إلى “عدم وجود آثار أو أدلة أو شهادات أو وثائق تُثبت أن بن مهيدي كان فعلا ضحية للتعذيب، من قبل العقيد بيجار، قبل أن يُعدمه الجنرال بول أوسارس”.