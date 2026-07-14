وزيرة الثقافة تحتفي بتراث الأوراس بزي شاوي أصيل.. وهذا ما أكدته (صور)

احتفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، بتراث منطقة الأوراس، حيث ظهرت مرتدية الزي الشاوي الأصيل، خلال مشاركتها في اختتام الطبعة الثالثة والأربعين للمهرجان الثقافي الدولي تيمقاد.

وقالت الوزيرة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن الثقافة في باتنة “تتحدث بلهجة المكان”، فيما تستعيد الذاكرة تفاصيلها في الحجر واللباس والأنغام، معتبرة أن الأوراس يقدم نموذجا حيا لهوية متماسكة حافظت على أصالتها عبر الزمن بفضل تمسك الأجيال بموروثها.

وأوضحت أنها اختارت ارتداء الزي الشاوي الأصيل تقديرا لقيمته الجمالية والرمزية، مشيرة إلى أن ألوانه وزخارفه تجسد صفحات من تاريخ المنطقة وتعكس ذائقة فنية تشكلت عبر قرون من الإبداع.

كما توقفت عند مدينة تيمقاد الأثرية، ووصفتها بأنها شاهد خالد على الحضارة، مؤكدة أن آثارها لا تقتصر على النقوش الحجرية، بل تترك أثرا في القلوب وتروي دروسًا في حب الحياة.

وأعربت عن سعادتها بزيارة باتنة ولقاء أهلها ومثقفيها وفنانيها، وبالإشراف على اختتام فعاليات المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد في طبعته الثالثة والأربعين.

وفي ختام تدوينتها أكدت الوزيرة أن الثقافة تمثل كل ما يضيفه الإنسان إلى الطبيعة، وهي في الجزائر الركيزة التي تحفظ الشخصية الوطنية وتعزز إشعاعها الحضاري من خلال الإبداع المتجدد بلغة الجمال.