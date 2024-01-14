وزيرة الثقافة تزور الفنان نوبلي فاضل بمنزله في شرشال

قامت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم الأحد، بزيارة إلى الفنان الموسيقي نوبلي فاضل بمنزله في مدينة شرشال.

وجاءت هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، للاطمئنان على على صحة الفنان، وكانت بحضور عدد من أفراد عائلته.

وقال بيان وزارة الثقافة أن “الفنان والموسيقار القدير نوبلي فاضل، يعتبر واحدا من أبرز العلامات الفنية والموسيقية في المشهد الثقافي الجزائري والعربي”.

وأشاد البيان “بتعامل الفنان مع الأصوات الغنائية داخل الوطن وخارجه، وإسهاماته الموسيقية في إثراء الساحة الفنية”.

وكانت وزيرة الثقافة والفنون قد كلّفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، بنشر أعمال الفنان. تقديرا لمساره، وعرفانا بتمثيله للجزائر في المحافل الكبرى.