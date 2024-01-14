-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزيرة الثقافة تزور الفنان نوبلي فاضل بمنزله في شرشال

الشروق أونلاين
  • 349
  • 0
وزيرة الثقافة تزور الفنان نوبلي فاضل بمنزله في شرشال
ح.م
وزيرة الثقافة مع الفنان نوبلي فاضل

قامت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم الأحد، بزيارة إلى الفنان الموسيقي نوبلي فاضل بمنزله في مدينة شرشال.

وجاءت هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، للاطمئنان على على صحة الفنان، وكانت بحضور عدد من أفراد عائلته.

وقال بيان وزارة الثقافة أن “الفنان والموسيقار القدير نوبلي فاضل، يعتبر واحدا من أبرز العلامات الفنية والموسيقية في المشهد الثقافي الجزائري والعربي”.

وأشاد البيان “بتعامل الفنان مع الأصوات الغنائية داخل الوطن وخارجه، وإسهاماته الموسيقية في إثراء الساحة الفنية”.

وكانت وزيرة الثقافة والفنون قد كلّفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، بنشر أعمال الفنان. تقديرا لمساره، وعرفانا بتمثيله للجزائر في المحافل الكبرى.

مقالات ذات صلة
“الأرتروز” يُقعد أزيد من 30 بالمائة من الجزائريات فوق الخمسين

“الأرتروز” يُقعد أزيد من 30 بالمائة من الجزائريات فوق الخمسين

الأسرة الجامعية مدعوة لتفعيل مردودية البحث العلمي

الأسرة الجامعية مدعوة لتفعيل مردودية البحث العلمي

حجز 3.7 كلغ كوكايين في كل من الوادي وبجاية

حجز 3.7 كلغ كوكايين في كل من الوادي وبجاية

ضياع البطاقة الذهبية.. بريد الجزائر يُوضح

ضياع البطاقة الذهبية.. بريد الجزائر يُوضح

حبس عصابة للابتزاز باسم “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”

حبس عصابة للابتزاز باسم “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”

سائق متهور

سائق متهور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد