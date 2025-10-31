وزيرة الثقافة تزور مصر للمشاركة في هذا الحدث الثقافي البارز

تشرع وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الجمعة 31 أكتوبر، وبتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية إلى مصر، للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي سيقام يوم غد السبت، 1 نوفمبر، عند سفح أهرامات الجيزة.

ويعد هذا الحدث الثقافي العالمي من أبرز الفعاليات المنتظرة على الساحة الدولية، حيث سيحظى بحضور ملوك ورؤساء دول ووزراء ومسؤولي منظمات وهيئات دولية، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الثقافية من مختلف أنحاء العالم، وفقا لما أفادت به الوزارة.