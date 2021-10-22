وزيرة الثقافة تصنع الحدث بارتدائها الحايك في الزاوية التيجانية

صنعت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة وفاء شعلال، الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتدائها الحايك خلال زيارتها للزاوية التيجانية.

وظهرت الوزيرة داخل الزاوية ومع شيوخها وهي ترتدي الحايك وتجلس بخشوع تام ما جعل النشطاء يتفاعلون معها.

وبحسب بيان لوزارة الثقافة فقد لبت شعلال دعوة الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بولاية الأغواط.

وحضرت فعاليات الملتقى الدولي تحت عنوان “الشيخ سيدي أبو العباس أحمد التيجاني وعنايته بالسيرة النبوية الشريفة بمناسبة المولد النبوي الشريف” والذي حظي برعاية السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وما بين من يمتدح اهتمام الوزيرة بالزوايا وبسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن ينتقد ومن يسخر، حظيت الصور بالتداول الكبير.