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وزيرة الثقافة تطمئن على صحة الفنان إبراهيم شرقي

الشروق أونلاين
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وزيرة الثقافة تطمئن على صحة الفنان إبراهيم شرقي
ح.م
جانب من الزيارة

زارت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم الإثنين، الممثل والمخرج المسرحي إبراهيم شرقي بمستشفى “نفيسة حمود” الجامعي بالعاصمة، لتفقده والاطمئنان على صحته.

الفنان أجرى عملية جراحية ناجحة على مستوى القلب، حيث وقفت الوزيرة على ظروف التكفل به. بعد أن كانت قد تابعت تطور وضعه الصحي منذ أن بدأ العلاج السنة الماضية، حسب بيان للوزارة.

“وكانت هذه الزيارة فرصة للحديث عن نشاط الفنان إبراهيم شرقي، ومشاريعه المستقبلية”، يضيف ذات البيان.

“ويعتبر إبراهيم شرقي من الوجوه المسرحية المعروفة في المشهد الثقافي. إذ يمتلك نحو 30 مسرحية في رصيده الفني. وبالإضافة إلى نشاطه كممثل، فهو كاتب ومخرج مسرحي قدير”.

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