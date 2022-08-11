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وزيرة الثقافة تلتقي أعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب

الشروق أونلاين
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وزيرة الثقافة تلتقي أعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب
ح.م
جانب من اللقاء

دعت وزيرة الثقافة صورية مولوجي أعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب إلى تقديم اقتراحاتهم بعد الاستماع إلى انشغالات الأدباء والفنانين وتنظيم لقاءات توجيهية جهوية معهم.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة أن ذلك جاء خلال اجتماع وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي بقصر الثقافة مفدي زكرياء مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب.

وكشفت الدكتورة صورية مولوجي على هامش الاجتماع أنه وبموجب الصلاحيات الجديدة لهذه الهيئة فإن المجلس خوّلت له عدة مهام، على غرار إعداد مدونة المهن الفنية ووضع معايير موضوعية وشفافة لاستصدار بطاقة الفنان واقتراح العناصر المرتبطة بأدب وأخلاقيات العمل الفني.

وشدّدت الوزيرة على الدور المحوري للفنان في مرافقة التحولات والتغيرات الاجتماعية والحفاظ على الهوية الجزائرية، وأضافت أن تعزيز دور ومكانة الفنانين لا يمكن أن يتم إلا من خلال تثمين كفاءاتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، والتي يجب أن يأخذها المجلس بعين الاعتبار، خاصة بعد الانعاكاسات السلبية لجائحة كورونا عليهم.

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