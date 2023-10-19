وزيرة الخارجية الألمانية في زيارة دعم للكيان الصهيوني.. وتمر أيضا بالأردن ولبنان!

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، جولة جديدة لدعم الكيان الصهيوني، تشمل زيارة تل أبيب، الأردن، ولبنان، في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة.

وقبل إقلاع الطائرة تعهدت بيربوك للاحتلال الإسرائيلي “بتضامن غير قابل للتغيير” من جانب الحكومة الألمانية.

وأضافت: “القتال يشن ضد حماس، وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين”.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنها تعتزم الاستفادة من الجولة للعمل لأجل إطلاق الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، ومن بينهم ألمان.

ومن أجل تنسيق الدعم حسبها للسكان المدنيين في قطاع غزة، عيّنت بيربوك مبعوثاً لأجل شؤون المساعدات الإنسانية بالشرق الأوسط.

وقالت إن بلادها مستعدة لتقديم مساعدة شاملة، لافتة إلى أنه سيتم العمل بشكل مكثّف كي يتسنى للمواطنين الألمان الخروج من قطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة.

وكانت الوزيرة الألمانية قد صرحت في بداية عملية طوفان الأقصى، خلال لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيدي كوهين أنها تدعم الكيان الصهيوني بالقول: “في هذه الأيام كلنا إسرائيليون”.

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك تؤكد دعم بلادها لإسرائيل خلال لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين pic.twitter.com/OkMQZf1XPj — RTARABIC (@RTarabic) October 13, 2023

في ذات السياق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصل إلى إسرائيل، في إطار جولة تشمل عدة دول في الشرق الأوسط، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

وقال سوناك في بيان له إن زيارته تهدف الى التهدئة في الحرب بين حماس وإسرائيل، مؤكداً انه يجب ان يكون الهجوم على مستشفى المعمداني لحظة فاصلة للقادة في المنطقة للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد للصراع.