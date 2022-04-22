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جواهر

وزيرة الخارجية البلجيكية تتنحى مؤقتا لرعاية زوجها المريض

جواهر الشروق
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وزيرة الخارجية البلجيكية تتنحى مؤقتا لرعاية زوجها المريض

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس أنها ستتنحى مؤقتًا عن منصبها لرعاية زوجها المريض.

وقالت الوزيرة في رسالة يوم الخميس، إنه تم تشخيص كريستوفر شريك فيلميس بأنه مصاب “بسرطان الدماغ العدواني”.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إن وظيفتها تتطلب “الصرامة والتواجد الدائم والالتزام التام الذي لن يسمح لي بتقديم المساعدة والراحة التي يحتاجها كريستوفر وأطفالنا”. وأضافت: “أريد أن أكون هناك من أجله مثلما كان دائمًا هناك من أجلنا”.

عملت فيلميس كأول رئيسة وزراء لبلجيكا من 2019 إلى 2020، قبل أن تصبح وزيرة للخارجية، وسيتولى رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو حقيبتها مؤقتًا أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية، حسب موقع “يورونيوز”

وقالت دي كرو، إن فيلميس “ستظل رسميا عضوا في الحكومة الفيدرالية خلال هذه الفترة”، مضيفة أن اختيارها “يحظى بأكبر قدر من الاحترام”.

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