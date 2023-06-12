وزيرة الخارجية البلجيكية تهنئ الجزائر

بعد انتخابها عضوا في مجلس الأمن

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيرته البلجيكية حاجة لحبيب، تهنئ فيه الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2024 و2025.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان بالمناسبة “تطور العلاقات بين البلدين، في شقيها السياسي والاقتصادي”. كما وتطرقا إلى “علاقات الشراكة التي تربط بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

كما تبادل الوزيران “وجهات النظر حول أولويات عهدة الجزائر المقبلة بمجلس الأمن. والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء”.

وستكون الجزائر بداية من جانفي 2024، واحدة من 5 دولة تنضمّ إلى مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين، إلى جانب كوريا الجنوبية، سلوفينيا، سيراليون،وغويانا.

وستلتحق هذه الدول بـكل من الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، وسويسرا. إلى جانب الأعضاء الدائمين: الصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، وفرنسا.