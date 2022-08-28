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الجزائر

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلّق على مرافقة مقاتلات جزائرية لطائرة ماكرون

الشروق أونلاين
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وزيرة الخارجية الفرنسية تعلّق على مرافقة مقاتلات جزائرية لطائرة ماكرون
ح.م
جانب من المرافقة

عبّرت وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، عن ترحيبها بمرافقة مقاتلات عسكرية تابعة للجيش الجزائري، لطائرة الرئيس إيمانويل ماكرون لدى مغادرتها الجزائر، وقالت بأنها كانت “مبادرة استثنائية”.

وقالت كولونا في تغريدة على تويتر عقب ختام الزيارة الرسمية التي أجراها ماكرون إلى الجزائر:”بعد توقيع إعلان الجزائر (للشراكة المتجددة مع فرنسا) من قبل رئيسي البلدين، جاءت هذه المبادرة الاستثنائية لمرافقة طائرة الرئيس ماكرون لدى مغادرته للأجواء الجزائرية”.

بالفيديو.. ماكرون يزور “ديسكو مغرب” في وهران

وفي 27 أوت 2022، ومواصلة للزيارة الرسمية التي يجريها إلى الجزائر، حلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوهران، حيث كان في استقباله بمطار أحمد بن بلة الدولي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وقام ماكرون بجولة في شوارع وهران، وكان مقر شركة الإنتاج الفني الشهيرة “ديسكو مغرب” إحدى محطاتها، حيث التقى الرئيس الفرنسي هناك بجمع من المواطنين الجزائريين.

كما التقط ماكرون، الذي استقبل في المكان الذي أصبح أيقونة للمدينة، براية جزائرية كبيرة في مدخل الشركة، مع هتافات “One Two Three Viva l’Algérie”، صورة تذكارية مع مؤسس الشركة بوعلام بن حوّة (68 سنة).

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