وزيرة الخارجية الفرنسية تعلّق على مرافقة مقاتلات جزائرية لطائرة ماكرون
عبّرت وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، عن ترحيبها بمرافقة مقاتلات عسكرية تابعة للجيش الجزائري، لطائرة الرئيس إيمانويل ماكرون لدى مغادرتها الجزائر، وقالت بأنها كانت “مبادرة استثنائية”.
وقالت كولونا في تغريدة على تويتر عقب ختام الزيارة الرسمية التي أجراها ماكرون إلى الجزائر:”بعد توقيع إعلان الجزائر (للشراكة المتجددة مع فرنسا) من قبل رئيسي البلدين، جاءت هذه المبادرة الاستثنائية لمرافقة طائرة الرئيس ماكرون لدى مغادرته للأجواء الجزائرية”.
Et après la signature de la déclaration d’Alger par les deux chefs d’Etat, ce geste exceptionnel d’une escorte pour l’avion du Président de la République quittant l’espace aérien algérien à l’issue de sa visite. 🇫🇷 🇩🇿 https://t.co/v4kbRCZ90k pic.twitter.com/LPUpjgkz4y
— Catherine Colonna (@MinColonna) August 27, 2022
بالفيديو.. ماكرون يزور “ديسكو مغرب” في وهران
وفي 27 أوت 2022، ومواصلة للزيارة الرسمية التي يجريها إلى الجزائر، حلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوهران، حيث كان في استقباله بمطار أحمد بن بلة الدولي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.
وقام ماكرون بجولة في شوارع وهران، وكان مقر شركة الإنتاج الفني الشهيرة “ديسكو مغرب” إحدى محطاتها، حيث التقى الرئيس الفرنسي هناك بجمع من المواطنين الجزائريين.
🇫🇷🇩🇿 Emmanuel Macron chez Disco Maghreb à Oran. Label emblématique du raï repopularisé récemment par #DJSnake @djsnake pic.twitter.com/sZ8g1Ijqxm
— Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) August 27, 2022
كما التقط ماكرون، الذي استقبل في المكان الذي أصبح أيقونة للمدينة، براية جزائرية كبيرة في مدخل الشركة، مع هتافات “One Two Three Viva l’Algérie”، صورة تذكارية مع مؤسس الشركة بوعلام بن حوّة (68 سنة).
🇫🇷🇩🇿 Bain de foule improvisé par Emmanuel #Macron dans les rues d’Oran. « One two three, viva l’#Algérie » scandent les habitants @franceinfo pic.twitter.com/Hl3KLQB7sx
— Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) August 27, 2022