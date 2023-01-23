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وزيرة الخارجية الليبية تعبر عن استيائها من مقاطعة وزراء عرب لاجتماع طرابلس

الشروق أونلاين
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وزيرة الخارجية الليبية تعبر عن استيائها من مقاطعة وزراء عرب لاجتماع طرابلس
ح.م
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

أبدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش استياءها من مقاطعة وزراء عرب لاجتماع طرابلس، وانتقدت ما وصفته بمحاولة تعطيل من الجامعة العربية للاجتماع.

وقالت المنقوش في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر، “اجتماع طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي، كيف أن الحُلم العربي لم يتحقق ويواجه تحديات خطيرة، وقد عجزت جامعة الدول العربية عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته”.

وتابعت قائلة: “أعلنا إصرارنا أننا في طريق الاستقرار ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب”.

وانتقدت المنقوش، في تصريحات على هامش اجتماع طرابلس، ما وصفته بـ “الانحياز الواضح” لأمانة الجامعة العربية لصالح “إحدى الدول”، عن طريق “ابتداع شرط غير موجود في الميثاق واللوائح وغير مسبوق”، وذلك باشتراط إعلان 14 دولة عربية بشكل كتابي حضورها.

وهو شرط قالت المنقوش إنه سبّب “الحرج” لدى بعض الدول، ورفضت وزيرة الخارجية الليبية ما وصفته بأنه “تمييز” و”تسييس” لظروف العمل في الجامعة العربية.

وحضر اجتامع طرابلس الأحد عدد من وزراء الخارجية العرب، على رأسهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير خارجية تونس وغاب عنها وزراء مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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