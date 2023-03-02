وزيرة الداخلية البريطانية قلقة بسبب تضرر نسخة من القرآن

أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن قلقها بعد أن سجلت شرطة يوركشاير “حادثة كراهية” بسبب تضرر نسخة من المصحف الشريف.

وقعت الحادثة في مدرسة “كيتليثورب الثانوية، حينما خسر تلميذ قيل إنه مصاب بالتوحد، لعبة فيديو، فألزمه أصدقاؤه بإحضار نسخة من القرآن الكريم.

وكشفت صحيفة “إكسبرس” البريطانية أن التلميذ أسقط المصحف في ممر مزدحم بدون قصد ما تسبب في تلف بعض الصفحات تلفا” طفيفا” كما وُصف ذلك.

نتيجة لهذا التصرف، أوقفت الشرطة التلاميذ الأربعة الذين كانوا وراء هذه الحادثة لمدة أسبوع عن الدراسة، نافية أن يكون المصحف تعرض للحرق.

وذكرت صحيفة “التايمز” أن مصدرا مقربا من سويلا برافرمان وصف التقارير بأنها “مقلقة للغاية”.

في نفس السياق، قالت والدة الطفل البالغ من العمر 14 عاما في مؤتمر صحفي في مسجد محلي، إنها تعرف أن ما فعله ابنها “غير محترم” لكنها أصرت على أنه ليس لديه أي “نية خبيثة”.

أضافت أن ما فعله ناجم عن إصابته بمرض التوحد لذلك لا يدرك دائما ما هو مناسب وما هو غير مناسب.

وتابعت في مقطع الفيديو، الذي حصد أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على تويتر، أن ابنها لم يفهم “مدى قداسة” القرآن وأنه “مذعور تماما، وأنه لم يأكل منذ ذلك اليوم.

أضافت أن ابنها تلقى تهديدات بالقتل، وبأنه سيتعرض للضرب إذا عاد إلى المدرسة.

وأكدت الأم للحاضرين في المسجد أنها “ستمضي قدما لإجراء المزيد من الأبحاث حول الإسلام”.

من جهتها، انتقدت منظمة “هيومينستسيو كيه” تصرف الشرطة ووصفته بـ” المروع” بعد قرار توقيف التلاميذ الأربعة عن الدراسة.

كما عبرت وزيرة الداخلية ذات الأصول الهندية عن قلقها البالغ من هذه الحادثة، مؤكدة على ضرورة “أن تكون استجابة الشرطة متناسبة مع مراعاة مصلحة الأطفال الصغار كأولوية على أي إهانات متصورة”.