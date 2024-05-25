وزيرة الدفاع الإسبانية: ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية حقيقية

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارخاريتا روبليس يوم السبت، إن الحرب في غزة هي “إبادة جماعية حقيقية”. مشيدة باعتراف بلادها بدولة فلسطين.

وجاءت تصريحات روبليس خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، عندما ردّدت قائلة:”لا يمكن تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية”.

وأضافت وزيرة الدفاع الإسبانية أن اعتراف مدريد بدولة فلسطين إلى جانب إرلندا والنرويج، يهدف إلى المساعدة في “إنهاء العنف بقطاع غزة”.

12 دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين

وبعد التحاق إسبانيا وإرلندا والنرويج، ارتفع تعداد الدول الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين إلى 12 دولة.

حيث تحظى الدولة الفلسطينية، منذ قيامها بالجزائر في عام 1988، باعتراف بولندا، التشيك، رومانيا، بلغاريا، المجر، سلوفاكيا، قبرص، ومالطا. ثم السويد في عام 2014.

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ماي الجاري، قرارا بالأغلبية الساحقة، يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة.

وفي 1974، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة. باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بموجب قرار أممي يعترف بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبعد إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988، تبنّت الأمم المتحدة تسمية “فلسطين” للتعبير عن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الهيئة الأممية.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. لكن ما حصل عليه في نوفمبر 2012، كان صفة “الدولة المراقبة غير العضو”.