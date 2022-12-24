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رياضة

وزيرة الرياضة الفرنسية: احتفال الأرجنتين غير لائق والحارس مارتينيز مثير للشفقة

عمر سلامي
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وزيرة الرياضة الفرنسية: احتفال الأرجنتين غير لائق والحارس مارتينيز مثير للشفقة
ح.م
رفع المنتخب الارجنتيني لكأس العالم

وصفت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، سلوك اللاعبين الأرجنتينيين بعد الفوز بمونديال قطر، بـ “غير اللائق”، وقالت أن الحارس إيميليانو مارتينيز مثير للشفقة.
وقالت الوزيرة لإذاعة “أر تي أل” الفرنسية: “بقدر ما عرف منتخبنا كيف يخسر ببراعة، فإن الطريقة التي تصرف بها المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز لم تكن جديرة بالمباراة التي شاهدناها”.

وانتقدت أوديا كاستيرا ،الحارس الأرجنتيني مارتينيز، وقالت: ” أجده مثيرا للشفقة، إنه فعل سوقي، وغير لائق، ولا يرقى إلى مستوى الحدث”.

وأضافت: “إيميليانو مارتينيز هذا، لا يميّز نفسه، بل هو مثير للشفقة”.

وانتقدت وزيرة الرياضة الفرنسية، حارس الأرجنتين، بعد أن شوهد في موكب الاحتفال في بوينوس آيرس، وهو يحمل دمية ووجهها مغطى بصورة لمبابي.

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