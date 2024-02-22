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رياضة

وزيرة الرياضة الفرنسية تتحدث عن مغادرة مبابي لباريس سان جيرمان

عمر سلامي
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وزيرة الرياضة الفرنسية تتحدث عن مغادرة مبابي لباريس سان جيرمان
أرشيف
كيليان مبابي

تحدثت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عن مغادرة النجم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان، والدوري الفرنسي.
وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية في تصريحات لشبكة “أر أم سي” الفرنسية: “صحيح أنه من الواضح أن الصفحة قد طويت، أتذكر أولاً كل الأشياء الرائعة التي جلبها إلى الدوري الفرنسي، في السنوات الأخيرة كان أفضل لاعب في الليغ 1 “.

وأضافت: “أعتقد أننا يجب أن نتمنى له التوفيق في مسيرته”.

وتابعت وزيرة الرياضة: “يظل مبابي قائد المنتخب الفرنسي، الذي تنتظره مواعيد هامة في هذا العام، ومن الواضح أنني أفكر في بطولة أوروبا وكذلك الألعاب الأولمبية”.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد أكدت أن الفرنسي كيليان مبابي، قد وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، على أن ينضم رسميًّا إلى “الميرنغي” في مطلع الموسم القادم 2024-2025 .

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد تحصل على توقيع مبابي بعقد مدته خمس سنوات، إلى غاية جوان 2029.

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