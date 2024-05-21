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رياضة

وزيرة الرياضة الفرنسية تطالب بمعاقبة لاعب موناكو بسبب شارة دعم الشواذ

عمر سلامي
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وزيرة الرياضة الفرنسية تطالب بمعاقبة لاعب موناكو بسبب شارة دعم الشواذ
أرشيف
محمد كامارا

طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا بمعاقبة لاعب موناكو الفرنسي، محمد كامارا، وفريقه بعدما غطى لاعب الوسط شارة دعم الشواذ على قميصه.

وغطى كمارا الشارة بشريط أبيض عريض قبل مباراة موناكو الأخيرة في الدوري، والتي سجل خلالها ركلة جزاء، وانتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة على نانت.

وقالت أوديا كاستيرا لمحطة “آر تي أل” الإذاعية الفرنسية عندما سئلت عن العقوبات المحتملة بحق لاعب منتخب مالي وناديه “نعم بالطبع، إنه تصرف غير مقبول”.

وتابعت الوزيرة: “أبلغت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم بوجهة نظري، وأعتقد أن مثل هذا السلوك يجب أن يواجه بأقوى عقوبة ممكنة ضد اللاعب والنادي الذي سمح بحدوث ذلك”.

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