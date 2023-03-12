وزيرة الرياضة في زيمبابوي تزور الجزائر

تجري وزيرة شؤون الشباب والرياضة والفنون والترفيه لجمهورية زمبابوي والبطلة الأولمبية السابقة كيرستي كوفنتري، زيارة إلى الجزائر.

وقد استقبلت كوفنتري يوم الأحد من طرف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بحضور سفير بلادها، وإطارات من الوزارة.

وثمّن سبقاق، حسب بيان للوزارة، مستوى الشراكة والتعاون في المجال الرياضي بين البلدين، في ندوة مشتركة عقدها مع نظيرته في زيمبابوي.

من جهتها، أعربت كوفنتري عن “امتنانها لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها في الجزائر”. مؤكدة “ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين، في مجال الرياضة”.

وكانت كوفنتري أول بطلة أولمبية في زيمبابوي، بعد فوزها بفضية السباحة لـ100 متر على الظهر، في أولمبياد أثينا عام 2004.

كما حقّقت الرياضية والسياسية رقما قياسيا عالميا في تخصّص السباحة لـ200 متر، بأولمبياد بكين في 2008.