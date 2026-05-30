وزيرة المحروقات الكونغولية تشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

تشرع وزيرة الدولة، وزيرة المحروقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أكاسيا باندوبولا أمبونغو، في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام يضم مسؤولين وإطارات من وزارة المحروقات الكونغولية والشركة الوطنية للمحروقات “سوناهيدروك” (SONAHYDROC)، وذلك بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وحسب بيان لوزارة المحروقات فإن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال المحروقات، وتجسيداً للإرادة المشتركة للبلدين الرامية إلى تطوير التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية.

ومن المنتظر أن تركز المباحثات بين الجانبين على سبل توسيع التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيمياء والغاز الطبيعي، إضافة إلى تطوير الكفاءات البشرية وبرامج التكوين وتبادل الخبرات.

ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التقنية والميدانية، حيث ستجري الوزيرة الكونغولية محادثات مع وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، كما ستعقد اجتماعات مع مسؤولي أبرز المؤسسات والهيئات الناشطة في القطاع.

وسيكون الوفد الكونغولي على موعد مع لقاءات عمل مع مسؤولي مجمع سوناطراك، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT، وسلطة ضبط المحروقات ARH، بهدف الاطلاع على التجربة الجزائرية في تسيير وتطوير قطاع الطاقة.

كما يشمل البرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الطاقوية ومعاهد التكوين التابعة للقطاع، للاطلاع على الخبرة الجزائرية في مجالات التكوين وتطوير الصناعات النفطية والغازية، وكذا أساليب التحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة في صناعة المحروقات.

وتعكس هذه الزيارة حرص البلدين على تعزيز التعاون الطاقوي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مشاريع التنمية وتطوير صناعة المحروقات في كلا البلدين.